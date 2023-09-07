Зеленський прийме рішення щодо закону про електронне декларування після консультацій

Президент України Володимир Зеленський прийме рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

"Я попросив віцепрем'єрку Стефанішину провести консультації. Після них я прийму рішення. Їх два", - сказав він у середу журналістам у Києві, відповідаючи на запитання, чи підпише він закон, чи накладе вето.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9587-д "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" у другому читанні та в цілому 5 вересня.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що має намір звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений Верховною Радою законопроєкт 9587-д про декларування державних службовців.

Там зазначили, що ухвалений парламентом законопроєкт залишає декларації закритими щонайменше на рік. Крім того, в ухваленому законопроєкті підтримано норму, згідно з якою особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.