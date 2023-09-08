Харріс: Для росії було б ознакою відчаю шукати допомоги у Північної Кореї

Обмін військовою підтримкою між Північною Кореєю і росією для використання у війні проти України був би "величезною помилкою".
Про це заявила віце-президент Сполучених Штатів Камала Харріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За її словами, для росії було б ознакою відчаю шукати допомоги у Північної Кореї, і це призведе до подальшої ізоляції обох країн.
"Я думаю, що це було б величезною помилкою. Думка про те, що вони будуть поставляти боєприпаси з цією метою, - це була б величезна помилка. Я також твердо переконана, що і для росії, і для Північної Кореї це призведе до подальшої ізоляції", - заявила Харріс.
При цьому віцепрезидентка США зазначила, що росія у великому розпачі.
"Цілком очевидно, що росія... очевидно, що вона у великому розпачі. Вони вже пережили стратегічний провал. Тільки подумайте, на початку всього цього, півтора року тому, аналітики говорили, що все закінчиться за лічені дні. А українці все ще б'ються", - заявила Харріс.
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