Міллі: Підбивати підсумки українського контрнаступу ще зарано

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що українська армія ще має близько півтора місяця для активного ведення бойових дій до настання несприятливих погодних умов.

Про це він сказав BBC, передає Укрінформ.

За словами Міллі, підбивати підсумки контрнаступу зарано, адже в України ще є місяць-півтора, доки похолодає і підуть дощі.

"Ще є раціональний запас часу, можливо 30-45 днів, коли погода сприятлива для ведення бойових дій. Тож українці ще не зазнали невдачі, ця битва ще не програна, вони ще не закінчили бойову фазу того, що намагаються зробити. Тому побачимо, поки рано прогнозувати, як це скінчиться", – сказав генерал.

Він визнав, що наступ іде повільніше, ніж очікувалося. "Там все ще тривають важкі бої", - сказав Міллі.

Водночас Міллі зауважив, що ЗСУ "дуже стабільно просуваються через російські лінії оборони".