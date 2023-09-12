Свириденко: Торгів через електронну систему Прозорро стало на 350% більше, ніж торік

За січень-серпень 2023 року через Прозорро відбулося 142 тисячі тендерів на понад 317 млрд грн.

Про це розповіла перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко у колонці для “Економічної правди”, повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Укрінформ.

"За 8 місяців 2023 року через електронну систему Прозорро відбулося 142 тисячі тендерів на понад 317 млрд грн. Тобто прозорих і конкурентних торгів через електронну систему стало на 350% більше, ніж торік. У 2022 році було проведено 89 тисяч тендерів на майже 90 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

За словами Свириденко, такого результату вдалося досягти завдяки тому, що майже 70% від усіх невійськових витрат Міноборони та інших суб'єктів, які проводять закупівлі, повернули в Прозорро.

Також, щоб закупівлі не лише були якісними процедурно, але й з точки зору обґрунтування, Мінекономіки пропонує створити центри компетенцій.

“Це можуть бути агенції чи департаменти, підпорядковані органам місцевого самоврядування. Такі центри аналізуватимуть потреби та вирішувати, що зараз більш потрібно, а що може почекати. Фахівці шукатимуть постачальників, готуватимуть зразки форм документів до тендеру”, — додала Свириденко.

Крім того, перший віцепрем'єр висловила думку щодо створення в Міноборони спеціалізованих закупівельних агенцій для тилового забезпечення. Ці агенції забезпечуватимуть управління не лише на етапі тендеру, а й іншими процесами, такими як: формування потреби, управління постачаннями та контроль якості.