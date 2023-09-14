Журналісти з'ясували, на кого Буданов пішов навчатися

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов – у переліку вступників до аспірантури університету "Острозька академія".

Про це повідомили "Суспільне".

За даними рейтингової таблиці, Кирило Буданов перший у списку на спеціальність "Політологія".

Формою навчання вказана вечірня, з'ясували журналісти.

"У зв'язку з тим, що академію закінчив головнокомандувач (Валерій Залужний. – Gazeta.ua), дев'ять бойових генералів і командувач 30-ї армії, академія стала популярною. Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад. І абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні", – сказав ректор Острозької академії Ігор Пасічник.

Це ще не зарахування в аспірантуру, а поки рейтинг тих, хто допущений до аспірантури. Наказу про зарахування ще немає, сказав ректор.

У 2007 році Кирило Буданов закінчив Одеський інститут Сухопутних військ.