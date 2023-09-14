Держдеп США посилить контроль за використанням зброї американського виробництва проти мирних жителів, - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена створила нову систему реагування на інциденти, в яких іноземні сили підозрюються у використанні зброї американського виробництва для атаки на мирних жителів.

Це перша у своєму роді ініціатива, спрямована на те, щоб звести до мінімуму людські жертви в результаті експорту зброї США і військових операцій по всьому світу.

Як повідомляє The Washington Post, 23 серпня Державний департамент США направив телеграму іноземним посольствам і консульствам, в якій оголосив про нову Інструкцію з реагування на інциденти із заподіянням шкоди цивільному населенню.

«Згідно з інструкцією, чиновники будуть розслідувати повідомлення про шкоду, заподіяну цивільному населенню урядами країн-партнерів, які підозрюються у застосуванні американської зброї, і будуть рекомендувати дії, які можуть включати призупинення продажу зброї», – йдеться у матеріалі.

У межах нової ініціативи розглядатимуть інциденти, пов’язані зі зброєю американського виробництва в руках урядів країн-партнерів по всьому світу.

«Це не тільки правильно з моральної точки зору. Для національної безпеки США буде більш ефективно, якщо наші партнери будуть використовувати ці засоби відповідально», – сказала Міра Резнік, високопосадовець Бюро з військово-політичних питань Держдепу США.

Енні Шил, директор американського Центру допомоги громадянам у конфліктах, назвала нову систему “важливим кроком” у моніторингу того, коли і де зброя американського виробництва завдає шкоди цивільному населенню.

The Washington Post зазначає, що результати розслідувань ймовірних зловживань впливатимуть на рішення про майбутні продажі зброї.