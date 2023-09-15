Bloomberg: Компанія, яка створила ChatGPT, хоче відкрити офіс в Європі

Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, планує відкрити офіс у Дубліні, що стане для неї другою базою за межами США. Про це повідомляє Bloomberg.

Головний виконавчий директор Сем Альтман висловився позитивно про розвиток ірландської технологічної та стартап-екосистеми. Компанія також розмістила вакансії в Ірландії та планує розширити свою команду, щоб забезпечити краще обслуговування європейського ринку.

Це рішення відповідає тенденції гігантів технологічної галузі, які також обирають Ірландію через низькі ставки корпоративного податку та наявність технологічних талантів. OpenAI залучила понад $10 млрд і провела турне, на якому говорила про ризики штучного інтелекту та дискутувала щодо відкриття офісів у різних країнах.