Буданов: Операцію з розриву сухопутного коридору між росією та Кримом можна завершити ще до настання зими

Першу оборонну лінію на найважливішому південному напрямку вже місцями прорвано. Це означає, що операцію з розриву сухопутного коридору між росією та Кримом можна завершити ще до настання зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова The Economist.
Як зазначається у публікації, Росія у відчаї виділяє недостатньо укомплектовані резерви, які вона не планувала розгортати до кінця жовтня. "Всупереч тому, що заявляє РФ, вона абсолютно не має стратегічного резерву", - сказав Буданов.
За його словами, 25-та загальновійськова армія Росії, яка зараз соковито перекидається на східний фронт у районі Лимана та Куп'янська, укомплектована на 80% за особовим складом на 55% озброєння.
Повільний темп наступу проти супротивника, що окопався і добре підготовлений, - просто відображення реальності, сказав Буданов. Він не розуміє тих, хто прогнозував швидкий крах російських позицій. "Олівець міцний чи слабкий? Це залежить від того, як ви на це подивіться". Контрнаступ триває. Україна ще має час. До початку сезону бездоріжжя залишилося більше місяця. "І це факт", - сказав начальник ГУР Міноборони.
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