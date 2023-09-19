На полях ГА ООН запланована двостороння зустріч Шольца з Зеленським

Світова спільнота має підтвердити свою відданість загальнолюдським принципам під час дискусії навколо агресивної російської війни проти сусідньої країни.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц перед початком своєї робочої програми в рамках 78-ї Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 18 вересня, передає Укрінформ.
«Зрозуміло, що протягом цього тижня ми будемо знову й знову говорити про злочинну війну, розв’язану російським президентом. Ми обговоримо це при всіх нагодах, які тут будуть, і ми особливо наполягатимемо на тому, щоби світова спільнота залишалася відданою своїм принципам, які, з огляду на ООН, означають неприпустимість зміни державних кордонів за допомогою сили», – сказав Шольц.
Це, за його словами, є необхідною умовою нормального функціонування світового ладу, заснованого на правилах і законі.
На полях ГА запланована двостороння зустріч Шольца з Президентом України Володимиром Зеленським, попередньо в середу.
Для Німеччини нинішня Генасамблея є особливою, адже цього року виповнюється 50 років членства. З цього приводу в Нью-Йорку, де окрім канцлера присутні очільники МЗС і Міністерства економічного співробітництва, заплановано низку заходів.
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