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На полях ГА ООН запланована двостороння зустріч Шольца з Зеленським

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Світова спільнота має підтвердити свою відданість загальнолюдським принципам під час дискусії навколо агресивної російської війни проти сусідньої країни.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц перед початком своєї робочої програми в рамках 78-ї Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 18 вересня, передає Укрінформ.

«Зрозуміло, що протягом цього тижня ми будемо знову й знову говорити про злочинну війну, розв’язану російським президентом. Ми обговоримо це при всіх нагодах, які тут будуть, і ми особливо наполягатимемо на тому, щоби світова спільнота залишалася відданою своїм принципам, які, з огляду на ООН, означають неприпустимість зміни державних кордонів за допомогою сили», – сказав Шольц.

Це, за його словами, є необхідною умовою нормального функціонування світового ладу, заснованого на правилах і законі.

На полях ГА запланована двостороння зустріч Шольца з Президентом України Володимиром Зеленським, попередньо в середу.

Для Німеччини нинішня Генасамблея є особливою, адже цього року виповнюється 50 років членства. З цього приводу в Нью-Йорку, де окрім канцлера присутні очільники МЗС і Міністерства економічного співробітництва, заплановано низку заходів.

Зеленський, Шольц, ГА ООН
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