Буданов: російська економіка пробуде на плаву до 2025 року

російська економіка пробуде на плаву до 2025 року, а у 2026-му в рф може припинитися потік озброєння.
Таку думку озвучив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Economist.
За його словами, на сьогодні чисельність особового складу є «єдиною очевидною перевагою», яку кремль все ще має над Україною.
Що стосується інших складових військових дій, то, як запевнив глава ГУР, російські ресурси «вичерпуються», і «розплата йде». За його словами, російська економіка протримається лише до 2025 року, а потік зброї припиниться у 2026 році, «можливо, раніше».
Буданов додав, що очевидним свідченням проблем із озброєнням є переговори російського диктатора володимира путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина.
«Якщо все добре і ресурсів у росії достатньо, то чому вони їх шукають у всьому світі? Відповідь очевидна. Більше нема чого добувати», – зазначив голова ГУР.
Водночас, начальник ГУР визнав, що Україна залежить від зовнішніх гравців, а росія в основному залежить сама від себе. Але він відкинув припущення, що підтримка Києва з боку міжнародних партнерів невдовзі може зменшитися.
«Ще не визначено, як довго Захід зможе підтримувати достатнє постачання нам ресурсів. Склади у країнах не зовсім порожні. Що б хто не говорив», – додав він.
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