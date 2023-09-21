ЦНС: На ТОТ окупанти не можуть повноцінно запустити промислові об’єкти через брак прісної води

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) загарбники не можуть повноцінно запустити в роботу захоплені промислові об’єкти через дефіцит прісної води. Також під загрозою опалювальний сезон на сході України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Наразі окупанти задовольняють потреби захоплених регіонів сходу на 60%, через що води не вистачає навіть на задоволення потреб місцевого населення. Відтак існує загроза опалювального сезону", - зазначають в ЦНС.

Там констатують, що в таких умовах про повноцінний запуск роботи промислових об’єктів не йдеться, зокрема проблеми має нафтохімічна промисловість та лісоперероблювання.

Як повідомляють в українському підпіллі, це призводить до високого рівня безробіття в регіоні.