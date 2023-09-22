Експерт: росія починає застосовувати ракети проти енергетичних об’єктів України

У ніч проти 21 вересня росія вперше за останні шість місяців завдала ракетного удару по енергетичній системі України.
Через атаку були частково знеструмлені споживачі в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.
У коментарі Фактам ICTV політичний експерт Олександр Мусієнко розповів, чи є цей обстріл початком нової хвилі енерготерору рф.
Експерт зазначив, що обстріл мав комбінований характер, адже удари завдавались не лише по обʼєктах енергетики і промислових підприємствах.
За його словами, такі тенденції можуть свідчити про початок нових атак на енергетичну інфраструктуру, про які попереджали, починаючи з літа, і українська воєнна розвідка, і представники влади.
«Ми бачимо, що ворог накопичив певну кількість ракет і починає застосовувати їх якраз, зокрема, проти обʼєктів енергетичної інфраструктури і паливної, як-от удар по нафтопереробному заводу у Кременчуці 20 вересня. Тому в принципі, теоретично, так, це можна можна назвати таким стартом на початку цього терору», – відзначив Мусієнко.
Інтенсивність обстрілів буде залежати від того, який період буде потрібний росіянам для накопичення ракет певної кількості, відзначив експерт. Це можна буде простежити після сьогоднішньої атаки.
Минулого року рф потрібно було мінімум від тижня часу для того, щоб підготувати нові атаки. Тоді кількість ракет, які застосовувалися ворогом, могла становити 70-80. Під час сьогоднішнього удару – 43, але це все одно не ті обʼєми, що були раніше.
«Я думаю, що інтенсивність – це мінімум від тижня, якщо не 10 днів між обстрілами подібними», – додав він.
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