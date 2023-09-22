Нацкомісія зі стандартів державної мови дозволила писати назву "росія" з маленької букви

Написання назв "російська федерація", "росія", "москва", "московія", "московське царство", "російська імперія", "державна дума рф" тощо з малої букви не є відхиленням від норм української мови в текстах неофіційного характеру.
Про це сказано у заяві Національної комісії зі стандартів державної мови.
Нацкомісія пояснює, що обговорила питання використання назви держави-агресора на засіданні 15 вересня, оскільки, зокрема звернули увагу на звернення віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук у соцмережах щодо цього питання.
"Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні від 15.09.2023 (протокол № 83) обговорила це питання і з урахуванням офіційних листів від Інституту української мови НАН України (вх. № 1396/23 від 14.09.2023), Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (вх № 1404/23 від 15.09.2023) повідомляє, що написання назв "російська федерація", "росія", "москва", "московія", "московське царство", "російська імперія", "державна дума рф" тощо з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру", - сказано у заяві.
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