Шеппс: Велика Британія підтримувала й буде підтримувати Україну

Велика Британія залишатиметься союзником України і стоятиме пліч-о-пліч з українським народом.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, передає Укрінформ.
"Британія стояла пліч-о-пліч з Україною, і ми продовжуватимемо це робити", - сказав урядовець.
За словами Шеппса, всі знають історію Європи і що відбувається, якщо дозволити тирану захопити сусідню країну.
"Ми усвідомлюємо, що режим путіна не може стати демократичним сусідом без певних наслідків, і тому ми підтримували й будемо підтримувати Україну", - наголосив британський міністр.
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