ЦНС: На ТОТ російські загарбники створили дефіцит ліків для мирного населення

На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) російські загарбники створили дефіцит ліків для мирного населення.
Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).
"росіяни знову мають дефіцит ліків для мирного населення тимчасово окупованих територій. В населених пунктах півдні через втрати ворога, всі ліки спрямовані пораненим окупантам, водночас як потреби цивільних пацієнтів задовольняються за остатковим принципом", – йдеться в повідомленні.
При цьому ворог продовжує розміщувати поранених окупантів в цих же цивільних лікарнях, попри норми міжнародного права.
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