США оголосили про надання Польщі кредиту на оборону у розмірі два мільярди доларів

Держдепартамент США оголосив про надання Польщі кредиту у розмірі два мільярди доларів, які призначені для модернізації обороноздатності країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Держдепу.
"Польща є відданим союзником США, і її безпека є життєво важливою для колективної оборони східного флангу НАТО", – йдеться у повідомленні.
У Держдепі також відзначили, що Польща "продемонструвала свою непохитну відданість зміцненню регіональної безпеки" завдяки значним інвестиціям в оборону.
У відомстві також наголосили на важливості зусиль Польщі для модернізації, в тому числі переозброєння армії з радянських систем на західні.
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