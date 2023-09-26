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США оголосили про надання Польщі кредиту на оборону у розмірі два мільярди доларів

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Держдепартамент США оголосив про надання Польщі кредиту у розмірі два мільярди доларів, які призначені для модернізації обороноздатності країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Держдепу.

"Польща є відданим союзником США, і її безпека є життєво важливою для колективної оборони східного флангу НАТО", – йдеться у повідомленні.

У Держдепі також відзначили, що Польща "продемонструвала свою непохитну відданість зміцненню регіональної безпеки" завдяки значним інвестиціям в оборону.

У відомстві також наголосили на важливості зусиль Польщі для модернізації, в тому числі переозброєння армії з радянських систем на західні.

США, Польща, Держдеп
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