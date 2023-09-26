Буданов назвав головні цілі для українських дронів на території рф

Однією з головних цілей ударних безпілотників на території рф стали підприємства російського військово-промислового комплексу, які працюють на ракетобудування.

Про це повідомив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в коментарі NV.

Як зазначив глава розвідки, третина всіх заводів, які зайняті в цій сфері, розташовані в європейській частині росії. Отже, вони є досяжними цілями для дронів.

Зокрема, в останні тижні був уражений завод із виробництва електроніки для ракет «Кремній-ЕЛ», що знаходиться в російському Брянську. Він став ціллю атаки дронів не вперше. Крім того, під удар потрапив Редкінський дослідний завод з виробництва компонентів ракетного палива. По підприємству, розташованому в Тверській області рф, вдарили 13 вересня.

Буданов наголосив, що в російських об'єктах, «що піддалися якомусь невідомому впливу», можна побачити одну деталь – усі вони працюють на російський військово-промисловий комплекс.

«Ми коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах оборонно-промислового комплексу, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння», – резюмував начальник розвідки.