Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: Очевидно, які напрями тиску на росію мають бути посилені. Санкцій недостатньо

178

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість забезпечення армії снарядами.

"Це тематика, якою займаємося щоденно. Постачання від партнерів, пошук нових можливостей у світі. Ми чітко знаємо, як забезпечити постачання та поступово збільшуємо обсяги нашого, українського виробництва. Це один із топових пріоритетів", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

Він також сказав про "хороші та гучні деталі" зі знищення логістики та штабів окупантів. Є хороші деталі, гучні деталі".

"Очевидно, які напрями тиску на росію мають бути посилені, щоб терористичні можливості не зростали. Санкцій недостатньо. Буде більше", - наголосив Зеленський.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 27 сентября 2023
Вторник, 26 сентября 2023
Понедельник, 25 сентября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023