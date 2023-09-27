Зеленський: Очевидно, які напрями тиску на росію мають бути посилені. Санкцій недостатньо

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість забезпечення армії снарядами.
"Це тематика, якою займаємося щоденно. Постачання від партнерів, пошук нових можливостей у світі. Ми чітко знаємо, як забезпечити постачання та поступово збільшуємо обсяги нашого, українського виробництва. Це один із топових пріоритетів", - сказав він у відеозверненні у вівторок.
Він також сказав про "хороші та гучні деталі" зі знищення логістики та штабів окупантів. Є хороші деталі, гучні деталі".
"Очевидно, які напрями тиску на росію мають бути посилені, щоб терористичні можливості не зростали. Санкцій недостатньо. Буде більше", - наголосив Зеленський.
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