Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо відновлення звітування політичних сил про майно, доходи, витрати та фінансові зобов’язання. Про це свідчить картка законопроєкту № 9419-1.

Зазначається, що документ повернуто до парламенту із підписом президента 26 вересня.

Згідно з текстом законопроєкту, політсили, які мають право на державне фінансування й не подали до Нацагентства із запобігання корупції звіти за періоди дії карантинних обмежень та воєнного стану, мають зробити це протягом 90 днів із дня, коли закон набуде чинності. Для партій, які не мають права на держфінансування, цей термін становить 120 днів.

НАЗК має відновити роботу Єдиного державного реєстру звіту політичних партій негайно, але не пізніше дня набрання чинності законом.

Крім того, документом передбачено, що право на державне фінансування отримають партії, які набрали щонайменше 3% голосів на виборах (наразі поріг становить 5%). За словами нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка, ця норма почне діяти з наступних парламентських виборів.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачав запровадження державного фінансування партій і звітів про надходження та використання коштів у 2015 році. Це було однією з умов отримання безвізового режиму з Євросоюзом.

Однак у 2020 році обов’язкове звітування призупинили, що пояснювали пандемією COVID-19.

Відновлення звітності політсил стало однією з вимог із боку G7. Рада проголосувала за відповідний законопроєкт 23 серпня.