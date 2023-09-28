Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Верещук: Необхідно до зими забезпечити дровами жителів прифронтових районів України

108

Віцепрем'єр Ірина Верещук заявляє про необхідність до зими забезпечити дровами жителів прифронтових районів України.

Про це йдеться в повідомленні міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"За словами віцепрем'єра, усі формальності мають бути залагоджені. Угоди з лісогосподарствами та постачальниками паливної деревини мають бути укладені якнайшвидше. Також потрібно вирішити всі логістичні питання", - повідомляє міністерство.

Зазначається, що безоплатними дровами будуть забезпечені й жителі територій, де тривають бойові дії. Зокрема, це стосується відповідних районів у восьми областях: Херсонській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Луганській.

Згідно з повідомленням, станом на сьогодні міжнародними організаціями вже забезпечено твердим паливом понад 18 тис. осіб.

Верещук
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 28 сентября 2023
Среда, 27 сентября 2023
Вторник, 26 сентября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023