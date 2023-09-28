Верещук: Необхідно до зими забезпечити дровами жителів прифронтових районів України

Віцепрем'єр Ірина Верещук заявляє про необхідність до зими забезпечити дровами жителів прифронтових районів України.

Про це йдеться в повідомленні міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"За словами віцепрем'єра, усі формальності мають бути залагоджені. Угоди з лісогосподарствами та постачальниками паливної деревини мають бути укладені якнайшвидше. Також потрібно вирішити всі логістичні питання", - повідомляє міністерство.

Зазначається, що безоплатними дровами будуть забезпечені й жителі територій, де тривають бойові дії. Зокрема, це стосується відповідних районів у восьми областях: Херсонській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Луганській.

Згідно з повідомленням, станом на сьогодні міжнародними організаціями вже забезпечено твердим паливом понад 18 тис. осіб.