Умєров: Будемо працювати над максимальним збільшенням кількості МВГ для захисту наших міст

Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з командувачем Повітряних сил генерал-лейтенантом Миколою Олещуком обговорили стан протиповітряної оборони України та захист обʼєктів критичної інфраструктури.
Як передає Укрінформ, про це міністр повідомив у Фейсбуці.
“Маємо бути максимально готовими до зими. Вчора під час засідання Рамштайну та двосторонніх зустрічей закликав партнерів надати Україні більше систем ППО. Окремо обговорили питання зимового періоду”, - зауважив Умєров.
Також міністр ознайомився з напрацюваннями в області оснащення мобільних вогневих груп (МВГ) для боротьби з дронами-камікадзе. “Будемо працювати над максимальним збільшенням кількості МВГ для захисту наших міст”, - наголосив він.
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