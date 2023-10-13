Умєров: Будемо працювати над максимальним збільшенням кількості МВГ для захисту наших міст

Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з командувачем Повітряних сил генерал-лейтенантом Миколою Олещуком обговорили стан протиповітряної оборони України та захист обʼєктів критичної інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це міністр повідомив у Фейсбуці.

“Маємо бути максимально готовими до зими. Вчора під час засідання Рамштайну та двосторонніх зустрічей закликав партнерів надати Україні більше систем ППО. Окремо обговорили питання зимового періоду”, - зауважив Умєров.

Також міністр ознайомився з напрацюваннями в області оснащення мобільних вогневих груп (МВГ) для боротьби з дронами-камікадзе. “Будемо працювати над максимальним збільшенням кількості МВГ для захисту наших міст”, - наголосив він.