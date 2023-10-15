ЦНС: окупаційна адміністрація не здатна забезпечити проведення опалювального сезону на ТОТ

російська окупаційна адміністрація не здатна забезпечити проведення опалювального сезону на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Донецької та Луганської областей, повідомляє Центр Національного Спротиву (ЦНС).
"Забезпеченість ТОТ сходу України прісною водою становить близько 50% від мінімальної потреби. Таким чином, системи централізованого опалення житлових будинків на ТОТ можуть не отримати достатньо прісної води для успішного проведення опалювального сезону", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті ЦНС.
Крім цього, наголошується, що нестача прісної води унеможливлює відновлення виробничих процесів на захоплених підприємствах на ТОТ, про яке заявляють російські пропагандисти.
ЦНС наголошує, що "всі окупанти, які знищили інфраструктуру на ТОТ і поставили місцевих мешканців під загрозу замерзнути у власних домівках, відповідатимуть за свої дії".
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