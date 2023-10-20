Зеленський збільшив видатки Бюджету 2023-го року

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10038 про збільшення видатків Бюджету 2023-го року на 322,6 млрд гривень. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Він також зазначив, що на схвалення цього законопроєкту Президенту знадобилось 9 днів, передає УНН.
“Через 9-ть днів Президент все ж таки підписав законопроєкт № 10038 про збільшення видатків Бюджету 2023-го року на 322,6 млрд гривень”, — написав Ярослав Железняк.
Зазначимо, що цьогоріч Рада збільшила видатки українського держбюджету на 2023 рік до рекордної суми. Цьогоріч вони вперше склали понад 3,39 трлн грн. Водночас дефіцит збільшився на 2 трлн грн. Таким чином Україна має два нових антирекорди в історії держави.
За даними очільника комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики серед головних збільшень видатки на наступні відомства:
Нагадаємо, ранком, 19 жовтня Верховна Рада на своєму засіданні підтримала у першому читанні закон про Державний бюджет на наступний 2024 рік.
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