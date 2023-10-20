МОЗ: Перший електронний рецепт можна отримати без особистого візиту до лікаря

Відтепер перший електронний рецепт можна отримати без особистого візиту до лікаря. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України в четвер, 19 жовтня.
Зазначається, що пацієнт може отримати е-рецепт, навіть якщо перший раз до лікаря звертається дистанційно. До винятку потрапляють ті, хто проходять замісну підтримувальну терапію.
"У своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов’язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров’я", - пояснили у МОЗ.
Раніше пацієнт міг отримати перший е-рецепт без особистого візиту до лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань.
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