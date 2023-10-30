Українські військові тестують дрон-розміновувач ST1

Військові тестують український автономний дрон-розміновувач ST1, який допомагає саперам очищувати від вибухівки території України, повідомляють Сили оборони півдня.
За даними Сил оборони, ST1 - автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті.
Також на борту дрона присутній потужний мікрокомп’ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.
У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину.
"Це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції зможуть з безпечного місця керувати дроном та шукати міни", - наголосили військові.
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