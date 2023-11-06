Зеленський: росія та Іран спонсорують терористичне угруповання ХАМАС

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що росія та Іран спонсорують терористичне угруповання ХАМАС.
Про це глава держави заявив в інтерв’ю NBC News.
"Ця ситуація не нова. Вогонь між Ізраїлем і Палестиною вже горить, а дехто кидає сірники в цей вогонь. Я впевнений, що росія спонсорувала "ХАМАС", і Іран теж", – сказав Зеленський.
Він додав, що "весь світ повинен зробити все можливе, щоб зупинити цю війну" на Близькому Сході.
Зеленський зазначив, що він "готовий поїхати до Ізраїлю сьогодні". Однак візит буде залежати від того, "що відбувається на полі бою" в Україні, і чи є можливість вивезти українських громадян, які "застрягли" в Ізраїлі, назад додому.
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