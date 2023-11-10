НАЗК внесло провідну грузинську групу виноробних компаній до списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) України внесло провідну грузинську групу виноробних компаній Bolero до списку міжнародних спонсорів війни, повідомила пресслужба агентства в телеграм-каналі.

"Хоч Грузія 2008 року сама стала жертвою російської агресії, деякі грузинські компанії, забуваючи історію, продовжують активно співпрацювати з рф. Після повномасштабного вторгнення держави-терориста рф в Україну у 2022 році група грузинських виноробних компаній Bolero значно збільшила свій експорт до рф і почала співпрацювати з підсанкційними росіянами", - пояснили в НАЗК.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі 2023 року ввезення вин із Грузії до росії зросло на 49%.

За даними НАЗК, об'єднана група виноробних підприємств включає: Bolero & Company Ltd., Gvmt Group LLC і Gruzvinprom LLC. Єдиним їхнім бенефіціаром є Вахтанг Карічашвілі, який має російське громадянство та є бізнес-партнером двоюрідного брата грузинського проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Зазначені компанії із січня 2022 року до жовтня 2023 року експортували свою продукцію до росії на більш ніж $68 млн. Спільно підприємства групи переробляють більше ніж половину винограду, який вирощують у Грузії.

У фінансовому звіті Bolero & Company Ltd. зазначено, що значна частина її доходу формується за рахунок реалізації продукції на російському ринку.

Крім того, Bolero активно співпрацює з компаніями, пов'язаними з підсанкційними росіянами: олександром винокуровим (перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, України, Нової Зеландії, є зятем міністра закордонних справ росії сергія лаврова), а також ігорем кесаєвим та сергієм кацієвим.

"Попри повномасштабне вторгнення рф в Україну, керівництво компанії вважає, що війна не вплинула і не матиме суттєвого впливу на їхню операційну діяльність найближчим часом", - резюмували в НАЗК.