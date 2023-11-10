Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

НАЗК внесло провідну грузинську групу виноробних компаній до списку міжнародних спонсорів війни

141

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) України внесло провідну грузинську групу виноробних компаній Bolero до списку міжнародних спонсорів війни, повідомила пресслужба агентства в телеграм-каналі.

"Хоч Грузія 2008 року сама стала жертвою російської агресії, деякі грузинські компанії, забуваючи історію, продовжують активно співпрацювати з рф. Після повномасштабного вторгнення держави-терориста рф в Україну у 2022 році група грузинських виноробних компаній Bolero значно збільшила свій експорт до рф і почала співпрацювати з підсанкційними росіянами", - пояснили в НАЗК.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі 2023 року ввезення вин із Грузії до росії зросло на 49%.

За даними НАЗК, об'єднана група виноробних підприємств включає: Bolero & Company Ltd., Gvmt Group LLC і Gruzvinprom LLC. Єдиним їхнім бенефіціаром є Вахтанг Карічашвілі, який має російське громадянство та є бізнес-партнером двоюрідного брата грузинського проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Зазначені компанії із січня 2022 року до жовтня 2023 року експортували свою продукцію до росії на більш ніж $68 млн. Спільно підприємства групи переробляють більше ніж половину винограду, який вирощують у Грузії.

У фінансовому звіті Bolero & Company Ltd. зазначено, що значна частина її доходу формується за рахунок реалізації продукції на російському ринку.

Крім того, Bolero активно співпрацює з компаніями, пов'язаними з підсанкційними росіянами: олександром винокуровим (перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, України, Нової Зеландії, є зятем міністра закордонних справ росії сергія лаврова), а також ігорем кесаєвим та сергієм кацієвим.

"Попри повномасштабне вторгнення рф в Україну, керівництво компанії вважає, що війна не вплинула і не матиме суттєвого впливу на їхню операційну діяльність найближчим часом", - резюмували в НАЗК.

НАЗК, Bolero
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 10 ноября 2023
Четверг, 9 ноября 2023
Среда, 8 ноября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023