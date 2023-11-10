ЦНС: росіяни примусово депортують українських в'язнів із ТОТ

росіяни примусово депортують українських в'язнів із тимчасово окупованих територій (ТОТ) до рф, повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

"Центр національного спротиву отримав докази примусової депортації українських в’язнів, яких росіяни утримують у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях", – пише відомство.

За даними ЦНС, переводять до РФ лише тих українських в'язнів, які відмовляються від отримання російського паспорта.

"Центр національного спротиву акцентує, що всі колаборанти. які дозволяють викрадати українців, нам відомі й понесуть за свої дії відповідальність, адже Рух Опору має час та досвід", – зауважується у повідомленні.

ЦНС публікує скан документа, який отримали від "небайдужих", щодо примусового переведення українця з окупованого Луганська до Новочеркаська (Ростовська область, РФ):