МО України розглядає можливість звільнення трьох командувачів ЗСУ, - ЗМІ

У Міністерстві оборони розглядають можливість звільнення трьох командувачів Збройних сил України. Про це 13 листопада повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у військово-політичному керівництві.

За даними джерел видання, міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

Зазначається, що на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.

Про причини ймовірного звільнення Тарнавського, який очолює один із напрямків українського контрнаступу, не повідомляється.

Підстав для звільнення Наєва джерела також не уточнюють. Водночас за даними УП, він може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонської області у 2022 році.

Водночас один зі співрозмовників УП зазначає, що питання відставок цих людей розглядається вже кілька місяців.