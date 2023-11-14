Мусієнко: росіяни можуть відступити від деяких позицій у Херсонській області

росіяни можуть готуватися відступити від деяких позицій у Херсонській області.

Заява Міноборони рф про "передислокацію" є частиною цієї підготовки. Її опублікували завчасно, сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, пише Gazeta.ua з посиланням на "РБК-Україна".

"Тобто у них стався збій. Це дійсно їхнє внутрішнє повідомлення, яке насправді свідчить, що рф може готуватися до відходу з певних захисних позицій", - вважає він.

У росіян великі проблеми на лівому березі біля Херсона. Українські війська там зміцнюють і поступово розширюють свій плацдарм. Окупанти не можуть це зупинити.

"І мова вже може йти про створення проблем з логістикою для окупантів на певних точках. Наприклад, на під'їздах до Нової Каховки. І те, що вони змінили командування, спробували змінити ситуацію на краще, так вона не змінюється", - вказав Мусієнко.

Проблеми у Херсонській області зараз недоречні для росіян, бо окупанти загрузли у боях за Авдіївку і під Куп'янськом. Вони там концентрують свої основні зусилля та ресурси.

Флангова операція України на лівому березі може змусити окупантів відійти на більш підходящі для оборони позиції.

"Наприклад, у Раденськ. Можливо, і далі Раденська на схід і звідти намагатиметься організовувати оборону", - каже експерт.