Умєров: Під час війни ставлюся до корупції як до тероризму

Міністр оборони України Рустем Умєров назвав боротьбу з корупцією одним з ключових завдань міністерства.
Про це він заявив на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації, передає Укрінформ з посиланням на Міноборони.
«Під час війни ставлюся до корупції як до тероризму», - сказав Умєров.
За його словами, інше важливе завдання оборонного відомства - локалізація виробництва, включно із озброєнням та військовою технікою. Українська оборонна індустрія має забезпечуватися військо технікою, боєприпасами та технологічними рішеннями у значно більшій пропорції.
"Стосовно нелетальних закупівель, Міністерство вже сьогодні фокусується на українських виробниках – важливо, аби вони були здатні гарантувати якість та здійснювати поставки вчасно", - наголосив Умєров.
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