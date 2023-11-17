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Шуляк: кожен українець може отримати всю інформацію щодо будівництва об’єктів нерухомості

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Тепер кожен українець може перевірити майбутні обʼєкти нерухомості, об’єкти незавершеного будівництва та отримати всю інформацію щодо їхнього будівництва, розповіла очільниця комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, усі відомості про необхідні документи для реєстрації спеціального майнового права (СМП) відтепер відкрито на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

На порталі можна буде дізнатись, чи є в об’єкта будівництва права на виконання будівельних робіт, проєктна документація на будівництво, містобудівні умови та обмеження.

"Такі зміни є результатом реалізації законопроєкту №5091, який був ухвалений парламентом і підписаний президентом. Він впроваджує низку запобіжників, які захистять людей, що вклали гроші в будівництво квартири, від недоброчесних забудовників та забезпечує прозорість ринку первинного житла", – зауважила Шуляк.

На порталі можна буде знайти інформацію про ОНБ та МОН в таких розділах:

- договір щодо організації та фінансування будівництва. Йдеться про розмежування права власності на об'єкти між девелопером і замовником, відомості про них та про права на об'єкти;

- відомості про визначення гарантійної частки та розподіл прав. Це інформація про обʼєкти, які визначені як гарантійна частка, а також відомості розмежування прав між замовниками будівництва, девелоперами, наявна можливість переглянути публічні відомості про проєктну документацію, містобудівні умови та обмеження, технічні умови, номери земельних ділянок;

- заява про реєстрацію майнового права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно – у цьому розділі користувач е-системи може ознайомитися з відомостями про замовників, номером проєктної документації, містобудівних умов та обмежень, експертизою проєктної документації, номером дозволу та рішенню щодо адреси, відомостей про гарантійну частку. Також за наявними посиланнями в документі можна перейти та детальніше подивитися публічну інформацію про них.

Шуляк
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