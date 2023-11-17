3-я штурмова бригада: рф регулярно застосовує хімічну зброю на фронті

рф “регулярно” застосовує хімічну зброю на фронті.

Про це в ефірі Radio NV повідомив заступник командира 3-ї штурмової бригади, яка зараз воює на Бахмутському напрямку, Максим Жорін.

«Щодо хімічної зброї, то це для нас взагалі не новина. Ми на собі її відчували вже не один раз. І не лише на Бахмутському напрямку, але і на Запорізькому напрямку. І можу нагадати, що і під час оборони Маріуполя Азов, який боронив його, теж на собі відчував всі ці начебто заборонені види озброєння та ведення бою», — сказав він.

Жорін додав, що війна в Україні багато в чому схожа на Першу світову війну, зокрема тим, що до набору піхотинця так само входять протигаз, лопата та особиста зброя.

«Щодо хімічної зброї. Так, росіяни її застосовують регулярно. Ми фіксували також у себе це вже і на Бахмутському напрямку. Я думаю, що це не востаннє. Треба просто не забувати, з ким ми маємо справу. Це оскаженіле, абсолютно хворе створіння, яке буде використовувати абсолютно все. І на те, що вони будуть чесні, благородні і хоча б щось чули про якісь правила, сподіватись не треба. Ні, наш ворог дуже підступний», — сказав також Жорін.