Reuters: Туреччина зацікавлена у схваленні членства Швеції в НАТО

В Сполучених Штатах заявляють, що Туреччина зацікавлена у схваленні членства Швеції в НАТО на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу через два тижні.
Як пише "Європейська правда", про це Reuters заявив неназваний високопосадовець Державного департаменту США.
За його словами, Анкара "дуже зацікавлена" в тому, щоб передати на зберігання ратифікаційну грамоту про вступ Швеції до НАТО під час зустрічі глав МЗС Альянсу 28-29 листопада.
"Це залежить від Туреччини, чи зможе їхня система надати згоду в ці терміни, але ми продовжуємо говорити з ними про це", – сказав американський посадовець Держдепу.
16 листопада комітет із закордонних справ парламенту Туреччини на засіданні вирішив відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу через "відсутність ясності щодо питання".
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