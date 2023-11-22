У Генштабі назвали кількість українських військових, які пройшли підготовку за кордоном

Понад 100 тис. військовослужбовців Збройних сил України завершили інтенсивну підготовку в навчально-тренувальних центрах понад 30 країн-партнерів станом на 21 листопада 2023 року.

Начальник Головного управління доктрин і підготовки (J7) Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Олексій Таран розповів, що наявна система підготовки зосереджена на чотирьох базових пріоритетах:

базова загальновійськова підготовка новонабраних рекрутів, тобто людей із цивільного життя, з яких у відносно короткий термін – 35 днів – необхідно зробити повноцінних стрільців піхотних підрозділів;

фахова підготовка – передусім, на іноземні зразки озброєнь і військової техніки: танки, БМП, БТР, артилерійські системи, високоточні РСЗВ, комплекси ППО, безпілотні системи різного бойового призначення, спеціалісти дефіцитних спеціальностей (бойові медики, сапери, снайпери, оператори протитанкових комплексів та інші);

підготовка командирів-лідерів, особливо молодшої ланки – відділень, взводів, рот, а також інструкторів-тактиків, які формують базу інструкторського складу для поширення передових методик з підготовки безпосередньо на полігонах України;

колективна підготовка підрозділів різних рівнів та штабів для ефективного управління ними першочергово для подальшого ведення наступу та штурмових дій.

Заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Олександр Кириленко зазначив, що таку кількість бійців вдалося підготувати менш ніж за два роки. До підготовки особового складу за кордоном залучено коаліцію з 32 держав-партнерів.