У Генштабі назвали кількість українських військових, які пройшли підготовку за кордоном

Понад 100 тис. військовослужбовців Збройних сил України завершили інтенсивну підготовку в навчально-тренувальних центрах понад 30 країн-партнерів станом на 21 листопада 2023 року.
Начальник Головного управління доктрин і підготовки (J7) Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Олексій Таран розповів, що наявна система підготовки зосереджена на чотирьох базових пріоритетах:
Заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Олександр Кириленко зазначив, що таку кількість бійців вдалося підготувати менш ніж за два роки. До підготовки особового складу за кордоном залучено коаліцію з 32 держав-партнерів.
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