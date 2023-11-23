У МВС розповіли, як українцям скласти теоретичний іспит з ПДР навчаючись самостійно

Українці з 22 листопада можуть отримати посвідчення водія без навчання в автошколі. Мова йде про теоретичний курс. Про це повідомляє МВС.

Для того, щоб скласти теоретичний іспит самостійно необхідно звернутись до сервісного центру МВС. Там отримати талон запису.

Під час екзамену з собою необхідно мати:

паспорт,

ідентифікаційний номер,

медичну довідку.

Також необхідно повідомити адміністратора сервісного центру про самостійне опанування теоретичного матеріалу. Дати відповідь на 20 питань за 20 хвилин (допускається дві помилки).

Вартість складання теоретичного іспиту коштує 13 грн. Якщо помилок більше, ніж дві, наступна спроба буде можлива не раніше 10 днів.

Після успішного складання теоретичного іспиту, зверніться до акредитованого навчального закладу для того, що розпочати практичне навчання.