Шуляк пояснила, чому в Україні можуть змінити виборче законодавство

У Верховній Раді планують змінити виборче законодавство, бо за діючим жінки, які проживали за кордоном понад 3 місяці, не зможуть балотуватися під час виборів.
Про це повідомила голова партії "Слуга народу", очільниця комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк у Тelegram-каналі, передають Українські Новини.
"Жінки, які проживали закордоном понад 3 місяці не зможуть балотуватися під час наступних, післявоєнних виборів. Тому вже сьогодні варто працювати над варіантами зміни виборчого законодавства, щоб виправити норми, відповідно до сучасних викликів", - написала вона.
Депутатка зазначила, що українське законодавство передбачає неможливість висування на вибори, якщо особа перебуває закордоном 90 днів поспіль.
Вона наголосила, що повномасштабна війна показала, що Україна потребує осучаснення виборчого законодавства, оскільки саме жінки, рятуючи від війни дітей, часто мусили залишати дім та їхати в інші країни.
"Життя закордоном ні в якому разі не означає, що жінка байдужа до України чи не працює на благо держави та її перемогу над окупантами. Гуманітарна допомога, доставка автівок на фронт, розміщення та допомога з роботою чи освітою для переселенців, пошук підтримки на міжнародній арені - все це роблять наші жінки закордоном нині", - зазначила вона.
Шуляк повідомила, що вже зараз робочі групи комітету держвлади спільно з міжнародними партнерами та експертами переглядають чинні норми виборчого законодавства, щоб у майбутньому воно відповідало сучасним вимогам та викликам.
Вона наголосила, що робота з виборчою реформою не означає, що вибори збираються проводити під час війни, але для успішного проведення післявоєнних виборів, працювати необхідно вже зараз.
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