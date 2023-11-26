ЦНС: окупанти на ТОТ запроваджують приховані заходи з виявлення будь-яких осередків опору

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Запорізької області гауляйтери і командування російських окупаційних військ запроваджують приховані заходи з виявлення будь-яких осередків опору російській окупації, повідомляє Центр національного опору (ЦНС).

"Зокрема, під прикриттям запровадження так званої "ліцензійно-дозвільної" системи контролю за вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї окупанти зобов'язали мешканців ТОТ Запорізької області, які мають вогнепальну зброю, терміново стати на облік до підрозділів "управління федеральної служби військ національної гвардії рф по Запорізькій області", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС вважають, що таким чином окупаційна влада реагує на результати "внутрішніх" соціологічних опитувань серед населення ТОТ, які продемонстрували високий рівень проукраїнських настроїв.