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Зеленський: для посилення безпеки "зернового коридору" Україна отримає додаткові засоби ППО та морські катери

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Президент Володимир Зеленський заявляє про наявність домовленості з кількома державами щодо передачі морських катерів для супроводження в Чорному морі суден, що йдуть тимчасовим гуманітарним коридором.

Про це він заявив на другому міжнародному саміті ініціативи Grain from Ukraine у Києві.

"У мене є домовленість із кількома державами щодо потужного супроводження українцями, але на іншій [іноземній] техніці конвою. Тобто нам передадуть і передають вже відповідні морські катери", - сказав глава держави.

За словами президента, росія, що вийшла в липні з Чорноморської зернової ініціативи, якою було гарантовано безпеку кораблів, що слідують до та з портів Одеської області, не має значного впливу на поточний рух суден.

"Що росія може сьогодні зробити? Максимально блокувати цей коридор. Але я вважаю, що впливу такого потужного в неї на цей коридор на сьогодні немає. По-перше, у нас є стосунки щодо використання цього коридору з Болгарією, з Румунією і з Туреччиною. Друга історія - це те, що у нас є домовленості з Британією, яка займається страхуванням цього коридору. Повинні бути відповідні результати", - зазначив він.

Зеленський також повідомив, що має і домовленості щодо надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони для використання в Одеській області, зокрема й для посилення безпеки "зернового коридору".

"Залишається дуже конкретна кількість систем з дуже конкретною назвою: запит цей є. Скажу вам відверто: відповідь позитивна вже є, коли ці системи стануть охороняти той регіон, скажу так. Тому що там і коридор важливий, і люди. Для нас важливі наші люди в Одеському регіоні, дуже важливі. З ППО - дефіцит, ви знаєте, не секрет. Але важливо, що є домовленості, є позитивний сигнал, коридор працює. Дай бог, будемо збільшувати [його] об'єми й безпеку в Одеському регіоні", - сказав він.

Зеленський
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