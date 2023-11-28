Для Нафтогаза найбільш прибутковим чомусь виявився сегмент роботи з росіянами, - ЗМІ

У 2022 році група Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" отримала збиток у розмірі 79,139 млрд гривень, при цьому 2021 рік група закінчила з чистим прибутком 12,023 млрд гривень
Про це йдеться в статті видання "Бізнес Цензор", передають Українськi Новини.
"Тільки в сегменті продажу природного газу "Нафтогаз" втратив понад 75 млрд гривень. А найбільш прибутковим чомусь виявився сегмент роботи з росіянами – транзит газу дозволив отримати 4,2 млрд прибутку", - йдеться в публікації.
У 2022 року компанія отримала дохід від реалізації в розмірі 230,4 млрд гривень.
Також у 2022 році "Нафтогаз" отримав від Кабміну державне фінансування на суму 12,7 млрд гривень через спеціальну програму, яку здійснено за рахунок домовленості з урядом Канади.
Нагадаємо, у 1-му півріччі "Нафтогаз" отримав 6,6 млрд гривень прибутку.
"Нафтогаз" очікував 40 млрд гривень збитків у 2022 році.
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