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На депутатку Безуглу написали заяву про вчинення кримінальних правопорушеннь

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Народна депутатка України, яку раніше виключили зі «Слуги народу», сержант ЗСУ Людмила Буймістер написала листа до Генпрокуратури щодо висловлювань нардепки Мар’яни Безуглої. Про це вона написала у Facebook.

«Все що треба знати про безумні публічні випади. Подала генеральному прокурору України заяву про вчинення народним депутатом України Безуглою М.В. кримінальних правопорушеннь передбачених, зокрема ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройні Сили України), ст. 111 (державна зрада), ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Перевіримо розпіарене зняття депутатської недоторканості на практиці», – йдеться у дописі.

Безугла, Буймістер
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