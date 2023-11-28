На депутатку Безуглу написали заяву про вчинення кримінальних правопорушеннь

Народна депутатка України, яку раніше виключили зі «Слуги народу», сержант ЗСУ Людмила Буймістер написала листа до Генпрокуратури щодо висловлювань нардепки Мар’яни Безуглої. Про це вона написала у Facebook.
«Все що треба знати про безумні публічні випади. Подала генеральному прокурору України заяву про вчинення народним депутатом України Безуглою М.В. кримінальних правопорушеннь передбачених, зокрема ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройні Сили України), ст. 111 (державна зрада), ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Перевіримо розпіарене зняття депутатської недоторканості на практиці», – йдеться у дописі.
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