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Зеленський підписав держбюджет на 2024 рік

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Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Відповідна інформація розміщена в картці законопроєкту №10000 на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що документ було повернуто з підписом очільника держави 28 листопада.

Бюджет 2024: що передбачено

Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік 9 листопада. Документ передбачає, що доходи бюджету становитимуть 1,76 трлн грн, а видатки – 3,35 трлн гривень. Дефіцит заплановано на рівні 1,57 трлн гривень. Водночас зовнішні запозичення становитимуть 41 млрд доларів.

Прогнозується, що реальний валовий внутрішній продукт зросте на 4,6%.

Очікувана інфляція становитиме 9,7%, а курс гривні – 40,7 грн за долар.

Серед іншого планується, що з 1 січня мінімальна заробітна плата зросте до 7 100 грн, а з 1 квітня – до 8 000 грн (+19,4%). Прожитковий мінімум для однієї особи із початку 2024 року має зрости до 2 920 грн (+12,8%). А з 1 березня буде проведено індексацію пенсій.

Зеленський
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