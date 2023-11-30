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Зеленський: Роль росії у міжнародних справах продовжує зменшуватися, а ізоляція – зростати

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Президент Володимир Зеленський подякував країнам, які підтримали кандидатуру України і проголосували за виключення росії з виконавчого комітету Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Про це він написав у Twitter в середу, 29 листопада.

"росія вперше в історії не була обрана до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї. ОЗХЗ – дуже авторитетний міжнародний орган, і терористам у ньому не місце. Водночас Україну, Польщу та Литву було обрано на період 2024-2026 років. Україна активно сприятиме зміцненню ОЗХЗ", – написав глава держави.

Президент зазначив, що рф уперше в історії провалила троє виборів до міжнародних органів менше ніж за місяць.

"Це закономірний результат дій росії: її роль у міжнародних справах продовжує зменшуватися, а ізоляція – зростати", – підкреслив Зеленський.

Зеленський
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