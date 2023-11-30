Стало відомо, хто може звільнитися з військової служби за сімейними обставинами

Під час воєнного стану військовослужбовці можуть звільнитися з лав ЗСУ, якщо мають хоча б одну підставу з чотирьох категорій:

за станом здоров’я;

через досягнення граничного віку несення служби;

після набуття чинності обвинувального вироку суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі або позбавлення військового звання;

за сімейними обставинами.

Хто має право на звільнення за сімейними обставинами та як це зробити – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Звільнення з військової служби 2023 — повний перелік сімейних обставин

Під час воєнного стану військовослужбовці можуть звільнитися за сімейними обставинами в таких випадках:

у зв’язку з необхідністю постійного догляду за хворою дитиною, дружиною або чоловіком, а також за власними батьками чи батьками дружини (чоловіка);

Цей факт має бути підтвердверджений відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або лікарсько-консультативною комісією (ЛКК) закладу охорони здоров’я. Також потрібно надати документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо) та документи, що підтверджують необхідність постійного нагляду за людиною і те, що саме військовослужбовець має здійснювати догляд.

у зв’язку з вихованням дитини з тяжкими вродженими вадами розвитку, дитячим церебральним паралічем, тяжкими психічними розладами, онкологічними, онкогематологічними захворюваннями, з цукровим діабетом I типу (інсулінозалежність), хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, рідкісні захворювання, при гострих або хронічних захворюваннях нирок IV ступеня, а також дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа чи паліативної допомоги;

Перераховані випадки мають бути підтверджені документом, який видається лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади.