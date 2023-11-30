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Стало відомо, хто може звільнитися з військової служби за сімейними обставинами

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Під час воєнного стану військовослужбовці можуть звільнитися з лав ЗСУ, якщо мають хоча б одну підставу з чотирьох категорій:

  • за станом здоров’я;
  • через досягнення граничного віку несення служби;
  • після набуття чинності обвинувального вироку суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі або позбавлення військового звання;
  • за сімейними обставинами.

Хто має право на звільнення за сімейними обставинами та як це зробити – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Звільнення з військової служби 2023 — повний перелік сімейних обставин

Під час воєнного стану військовослужбовці можуть звільнитися за сімейними обставинами в таких випадках:

  • у зв’язку з необхідністю постійного догляду за хворою дитиною, дружиною або чоловіком, а також за власними батьками чи батьками дружини (чоловіка);

Цей факт має бути підтвердверджений відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або лікарсько-консультативною комісією (ЛКК) закладу охорони здоров’я. Також потрібно надати документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо) та документи, що підтверджують необхідність постійного нагляду за людиною і те, що саме військовослужбовець має здійснювати догляд.

  • у зв’язку з вихованням дитини з тяжкими вродженими вадами розвитку, дитячим церебральним паралічем, тяжкими психічними розладами, онкологічними, онкогематологічними захворюваннями, з цукровим діабетом I типу (інсулінозалежність), хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, рідкісні захворювання, при гострих або хронічних захворюваннях нирок IV ступеня, а також дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа чи паліативної допомоги;

Перераховані випадки мають бути підтверджені документом, який видається лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади.

  • у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;
  • якщо обидва батьки проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років, звільнитися може один;
  • коли військовослужбовець / -иця самостійно виховує дитину чи дітей віком до 18 років;
  • у разі виховання військовослужбовцем трьох і більше дітей віком до 18 років;
  • у зв’язку з вагітністю чи декретною відпусткою для догляду за дитиною;
  • через відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує постійного домашнього догляду, визначеного в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку — для жінок-військовослужбовиць;
  • у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною, або необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;
  • через необхідність постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком МСЕК або ЛКК потребує постійного догляду (у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд);
  • у зв’язку з наявністю дружини чи чоловіка з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.
мобілізація, військова служба
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