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У НАЗК розповіли, скільки компаній внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

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Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) із початку повномасштабної війни внесло до переліку міжнародних спонсорів війни понад 30 компаній.

Про це на брифінгу в Житомирі повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, коли компанії вносять, у цей реєстр, вони отримують удар по власній репутації, а більша частина вартості бренду - це оцінка його репутації.

Новіков зазначив, що після потрапляння до такого реєстру з росії повністю вийшли, зокрема, британська компанія Mondi, три грецькі компанії з транспортування нафти, ірландська Peninsula Petroleum.

Як повідомляється на сайті НАЗК, серед компаній, внесених до переліку міжнародних спонсорів війни - бельгійська газова компанія Fluxys. Підставою стало те, компанія сприяє експорту російського скрапленого природного газу (СПГ), що забезпечує фінансування російського вторгнення в Україну.

Бельгійський незалежний оператор газової системи Fluxys надає потужності для зберігання та перевалки російського скрапленого газу ямал спг на своєму терміналі в Зебрюгге. Мажоритарна частка ямал спг належить російській газовій компанії новатек, яка безпосередньо причетна до фінансування військової агресії та воєнних злочинів в Україні.

Детальний аналіз, проведений Міжнародним інститутом енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA) у 2022 році, показав, що Fluxys та її акціонери отримували прибуток, сприяючи експорту російського спг на ринки Азії, Південної Америки та Близького Сходу, особливо в зимові місяці 2021-2022 років, що загострювало європейську енергетичну кризу та збільшувало прибутки для новатек.

Компанія новатек, належить російським олігархам леоніду міхельсону і геннадію тимченку. Вона є основним постачальником російського скрапленого природного газу на міжнародні ринки. міхельсон і тимченко входять до найближчого оточення володимира путіна і за допомогою його режиму захопили частки міжнародних компаній у російських нафтогазових проектах. новатек є найбільшим приватним виробником природного газу в росії. У липні 2014 року компанію внесли до санкційних списків США і Канади. У 2016 році США запровадили санкції проти кількох дочірніх компаній новатека 2 листопада 2023 року США запровадили санкції проти проекту арктик спг 2, який мав на меті подвоїти експортні потужності новатека.

Fluxys продовжувала співпрацю з ямал спг та новатек протягом 2022 року та у 2023 році. За оцінками міжнародних експертів, росія очікує отримати до 800 мільйонів євро податкових надходжень експорту що можливий завдяки перевалці спг у Зебрюгге у 2023 році. Лише 7% цього газу прямує на ринки ЄС. Fluxys отримує за цю послугу 50 мільйонів євро на рік за довгостроковим контрактом, підписаним у 2015 році, через рік після того, як росія анексувала Крим і почала війну на Сході України.

НАЗК, Новіков
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