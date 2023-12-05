Камишін: Абсолютна більшість дронів що закуповуються для сил оборони вироблені в Україні

Більшість дронів, які використовують бійці ЗСУ, виробляються в Україні. За імпортом заходить уже тільки кілька моделей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.
"Це добре що Міноборони нарощує закупівлю дронів. І радий що абсолютна більшість дронів що закуповуються для сил оборони - вже вироблені в Україні", - йдеться у повідомленні.
За словами Камишіна, за імпортом заходить вже тільки кілька моделей.
"Наше виробництво вже спроможне видати пристойну кількість вироблених в Україні дронів. Від найменших і найдешевших FPV до далекобійних аналогів "шахедів", - написав міністр.
Також він додав, що стабільна контрактація дозволить нарощувати далі виробничі спроможності.
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