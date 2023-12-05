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Камишін: Абсолютна більшість дронів що закуповуються для сил оборони вироблені в Україні

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Більшість дронів, які використовують бійці ЗСУ, виробляються в Україні. За імпортом заходить уже тільки кілька моделей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.

"Це добре що Міноборони нарощує закупівлю дронів. І радий що абсолютна більшість дронів що закуповуються для сил оборони - вже вироблені в Україні", - йдеться у повідомленні.

За словами Камишіна, за імпортом заходить вже тільки кілька моделей.

"Наше виробництво вже спроможне видати пристойну кількість вироблених в Україні дронів. Від найменших і найдешевших FPV до далекобійних аналогів "шахедів", - написав міністр.

Також він додав, що стабільна контрактація дозволить нарощувати далі виробничі спроможності.

Камишін
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