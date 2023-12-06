НАЗК: Строк подання документів для кандидатів на посаду голови Агентства продовжено

Потенційні кандидати на посаду голови НАЗК неохоче подають документи на участь в конкурсі.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК, передають Українськi Новини.

У звʼязку з цим конкурсна комісія з відбору голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжила строк подання документів для кандидатів ще на три тижні - до 22 грудня.

Таке рішення було прийнято вчора на засіданні комісії.

Станом на 30 листопада на конкурс подалося 23 кандидати.

Комісія взяла до уваги також фактор війни - потенційним кандидатам, особливо військовослужбовцям, могло забракнути часу аби зібрати і надіслати всі необхідні документи.

Заявники, які вже подали документи, до 22 грудня зможуть доопрацювати і подати на заміну свої пакети документів.

Кандидати мають відповідати вимогам закону України "Про запобігання корупції".