НАЗК: Строк подання документів для кандидатів на посаду голови Агентства продовжено

Потенційні кандидати на посаду голови НАЗК неохоче подають документи на участь в конкурсі.
Про це йдеться в повідомленні НАЗК, передають Українськi Новини.
У звʼязку з цим конкурсна комісія з відбору голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжила строк подання документів для кандидатів ще на три тижні - до 22 грудня.
Таке рішення було прийнято вчора на засіданні комісії.
Станом на 30 листопада на конкурс подалося 23 кандидати.
Комісія взяла до уваги також фактор війни - потенційним кандидатам, особливо військовослужбовцям, могло забракнути часу аби зібрати і надіслати всі необхідні документи.
Заявники, які вже подали документи, до 22 грудня зможуть доопрацювати і подати на заміну свої пакети документів.
Кандидати мають відповідати вимогам закону України "Про запобігання корупції".
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