росія та Іран підписали декларацію про "протидію" санкціям

росія підписала з Іраном декларацію про "протидію" санкціям, які проти країн запровадили США, ЄС і низка інших держав. Про це повідомляє російське міністерство закордонних справ, передає УНН.
Згідно з документом, країни пообіцяли разом протидіяти західним санкціям, які вони називають "незаконними".
«Ми підписали щойно декларацію про шляхи та засоби протидії, пом'якшення та компенсування негативних наслідків односторонніх примусових заходів. Безумовно, це важливий крок у нарощуванні координації зусиль членів світової спільноти щодо подолання незаконних санкцій, які США та їхні союзники зробили заміною дипломатії», - заявив глава мзс рф сергій лавров.
Зустріч лаврова з главою іранської дипломатії відбулася на "полях" міністерської зустрічі п'яти прикаспійських країн – росії, Ірану, Казахстану, Азербайджану та Туркменістану.
Підписання декларації відбулось напередодні візиту президента Ірану Ебрагіма Раїсі, який 7 грудня прибуде до москви для переговорів із президентом рф путіним. Це буде другий візит Раїсі до Москви після вступу на посаду. Востаннє президент Ірану був у росії у січні 2022 року.
До минулого року Тегеран був світовим лідером за кількістю фізичних осіб та компаній, які постраждали від обмежень. Згідно з даними Castellum.AI аналітиків, до 22 лютого 2022 року проти Ірану було запроваджено понад 3600 санкцій, а проти росії – майже 2700.
Натомість після повномасштабного вторгнення рф в Україну москва стала світовим лідером за обмеженнями. З лютого 2022 року по жовтень 2023 року проти росії було запроваджено 15 200 санкцій, а проти Ірану – трохи більше тисячі.
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