російський диктатор володимир путін значно посилив тиск на фронті перед президентськими виборами, щоб заспокоїти невдоволення росіян. Але українські захисники витримують удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на переговорах лідерів країн "Великої сімки".
"путін збирається зімітувати обрання на новий президентський термін, і, щоб угамувати зростання невдоволення росіян результатами війни, він значно збільшив тиск на фронті. Втім, наші воїни витримують удари - путін не виграв жодної операції за цей рік", - наголосив глава української держави.
За словами Зеленського, наші військові зберігають важливі плацдарми на кількох напрямках фронту та готуються до наступних кроків. У цьому ЗСУ дуже допомагає далекобійна зброя.
Президент зазначив, що Україна має реалістичну стратегію дій та її зусилля за підтримки союзників можуть забезпечити успіх на землі.
Нагадаємо, президентські вибори у росії заплановані на березень 2024 року.
Але їхнє проведення - формальність, а результати вже визначені наперед - російський диктатор володимир путін залишиться при владі. Про це відкрито заявив прессекретар президента рф дмитро пєсков. За його словами, диктатора переоберуть на наступний термін з результатом понад 90%.
Таким чином, путін залишиться при владі ще щонайменше до 2030 року.
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