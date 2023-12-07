Зеленський: Сподівання очільника кремля на наступний рік – руйнація єдності Заходу

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до лідерів країн Групи семи заявив, що головне сподівання очільника кремля на наступний рік – руйнація єдності Заходу у підтримці України, і потрібно цього не допустити.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у зверненні до саміту лідерів.
Зеленський акцентував, що за 2023 рік росія не мала перемог на фронті і зараз посилює тиск, намагаючись показати якісь успіхами перед переобранням путіна.
Він відзначив як здобуток України запуск "зернового коридору" з Чорноморських портів без участі росії, а також акцентував, що якщо Україна пройде зиму зі збереженою енергетичною системою завдяки підсиленій ППО – це стане ще однією важливою поразкою москви.
"росія сподівається лише на одне – що наступного року консолідація світу зруйнується. росія вірить, що Америка і Європа проявлять слабкість і не збережуть підтримку України на належному рівні", – зазначив президент.
Він зазначив, що зокрема москва сподівається на те, що Захід не зможе забезпечити повноцінне виконання сакнцій проти росії та не домовиться про використання заморожених російських активів як компенсації для України за завдані збитки.
"Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість. Зберегти взаємодію. Зберегти підтримку того, чию свободу намагаються знищити… Україна має силу. І я прошу вас бути саме такими сильними, як ви вмієте і як уміє свобода", – закликав Зеленський.
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